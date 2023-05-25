Ankaragücü - Başakşehir maçı CANLI İZLE (Ankaragücü - Başakşehir canlı yayın) Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada yarı final rövanş maçında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Yarı finalin ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Ankaragücü'nün ev sahipliğinde oynanan rövanş maçında iki takımın da hedefi finale uzanmak.

Finalde Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Dokanovic, Kitsiou, Hasan Ali, Diack, Milson, Beridze, Sowe

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Januzaj, Serdar, Figueiredo

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

TURU GEÇMESİ HALİNDE İKİNCİ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

ERYAMAN STADI KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanan rövanş maçına büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahada.