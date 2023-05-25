Ankaragücü 2-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Başakşehir ise finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



11'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Kitsiou'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-0



28'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Januzaj'ın pası ile ceza yayının üzerinde topla buluşan Berkay çok sert vurdu ama kalede iyi yer tutan Gökhan topa sahip oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.



60'ıncı dakikada orta sahada topla buluşan Berkay'ın ceza sahasına girmeden çektiği şut, direk dibinden auta gitti.



61'inci dakikada Başakşehir skora dengeyi getirdi. Gelişen atakta Deniz'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında arka direkte boş kalan Serdar, kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-1



82'nci dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou'nun şutunu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.



87'nci dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed ile Lima'nın anlaşmazlığında top boşta kaldı. Gökhan, topu penaltı noktasına ortaladı. Diack'ın vuruşunda top auta çıktı.



90'ıncı dakikada gelişen atakta Gökhan'ın ortasında Emre topu kafayla ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Savunmayı aşan top arka direkteki Tasos'un önünde kaldı. Tasos kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1



90+2'nci dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Deniz'in direkt kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kale direğinin dibinden kornere çıktı.



Müsabakanın normal süresi 2-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.



96'ncı dakikada Mujakic itirazdan sarı kart gördü. Hakemi alkışlayan Mujakic, ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı.



İlk uzatma devresi 2-1'lik skorla tamamlandı.



111'inci dakikada sağ taraftan Caner'in ortasında altı pasta topla buluşan Keny, topu kafayla kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-2



120'nci dakikada savunmadan seken topa Gökhan Töre ceza sahası içerisinde sert vurdu. Top direğin üstünden auta gitti.



Karşılaşma 2-2 tamamlandı ve Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.



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