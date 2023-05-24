FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE - ŞİFRESİZ 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan, Arda, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Samu Sáiz, Gradel, James

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. Alper Ulusoy, kritik maçta VAR hakemi olarak görev alacak.

BU SEZON RAKİBİNE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.