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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü ilk maçta 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Giriş: 23 Mayıs 2023, Salı 11:23

Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında çarşamba son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1)

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