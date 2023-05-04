Yalnız bırakmadılar

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerin ayrılan bölümü doldurarak 90 dakika boyunca takıma destek verdiler.



Tribüne gittiler

Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, tribünlere gittiler. Jesus, her maç sonu olduğu gibi oyuncuları toplayarak yine taraftarların olduğu kısma götürdü. Taraftarlar futbolcuları alkışladı.