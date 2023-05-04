Bir bakışta 90 dakika

2
Sağdan Erdoğan'ın pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
8
Emre Mor'un ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi'nin vuruşunda, kaleci Muammer ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi.
11
Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.
37
Goutas'ın gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can, kalesini terk edip topu taca gönderdi.
41
Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
61
İkinci yarıda oyuna giren Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
63
Pedro'nun yerine oyuna dahil olan Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı
67
Jorfe Jesus'un 61'de sahaya sürdüğü Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.
+3
Ferdi'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren King'den önce kaleci Muammer topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.