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Türkiye Kupası Haberler Başakşehir - Ankaragücü maçı CANLI izle! Türkiye Kupası

Başakşehir - Ankaragücü maçı CANLI izle! Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Başakşehir-Ankaragücü mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 04 Mayıs 2023, Perşembe 20:20 Güncelleme: 04 Mayıs 2023, Perşembe 20:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Ankaragücü Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Hakem Zorbay Küçük düdük çalacağı karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

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BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksić, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır Han, Atakan, Hanousek, Pedro, Đokanović, Kitsiou, Mujakić, Malcuit, Emre, Mendes, Sowe

ASpor CANLI YAYIN

Karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da başladı. A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.


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