Kazanacağız

Ligde F.Bahçe'ye kaybeden Sivasspor, Türkiye Kupası'nda bugün yine kozlarını paylaşacağı güçlü rakibine bilendi.

Kupayı tekrar kazanmak istediklerini vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Hedefimiz kupa. F.Bahçe maçı hayati derecede önemli bir maç. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. F.Bahçe maçını da kazanmak için ne gerekiyorsa kendi sahamızda yapacağız" diye iddialı konuştu.

DİREKT YARI FİNALDE

TÜRKİYE Kupası'na 5. turdan dahil olan Sivasspor, E.Erok'u 5-2, Son 16'da da Karacabey Bld.'yi 3-0 devirerek, çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde G.Antep FK ile eşleşen son şampiyon Yiğidolar, deprem felaket nedeniyle rakibinin ligden çekilmesiyle yarı finale çıktı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon İstanbul'da normal süresi 1-1 finalde Kayseri'yi 3-2 yenerek kupayı tarihinde ilk kez kazanmıştı.

ALYERİ'NİN MUAMMER

Sivasspor'da ligde Fenerbahçe maçında sakatlanan kaleci Ali Şaşal Vural'ın bugünkü kupa karşılaşmasında görev alamayacağı öğrenildi. 32 yaşındaki tecrübeli eldivenin yerine yine aynı yaştaki Muammer Yıldırım'ın kaleyi koruyacağı öğrenildi.