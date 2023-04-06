Nef'te şehir turu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Galatasaray'ı 3-2 yenerek turu geçen taraf oldu. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşma müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Hakem Kadir Sağlam ve VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada Galatasaray 2 kez beraberliği yakalasa da son sözü konuk ekip söyledi. Başakşehir'in golleri 12 ve 66. dakikada Szysz ve 30'da Aleksic'ten geldi. Kaan ve İcardi'nin golleri ise sarıkırmızılı ekibe yetmedi.

600. GOL MAURO ICARDI'DEN

Galatasaray'ın 2 golünün geçersiz sayıldığı zorlu maçta 15'te İcardi, 86. dakikada ise Gomis'in vuruşları direkte patladı. 90 dakika sonunda Başakşehir yarı finale adını yazdırdı ve Ankaragücü'nün rakibi oldu. Öte yandan Galatasaray'ın Nef Stadı'nda 600. golü kaydeden isim Mauro İcardi oldu. Galatasaray'da 500. golü Sekidika, 400. golü Eren, 200. golü Hakan, 100. golü Didier Drogba kaydederken stadın ilk golünü ise Servet Çetin atmıştı.

Dün akşamki maça hakem kararları damga vurdu

Kerem ve Mertens'in golleri iptal edildi. Aleksic'in golü öncesi faul bekleyen sarı-kırmızılılar Ömer Ali ve Lima'ya penaltı çalınmamasına da tepki gösterdi

Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında hakem kararları çok konuşuldu. 5. dakikada Kerem topu ağlara gönderirken öncesi İcardi ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 40'ta ise elini kullanması nedeniyle Mertens'in golü geçersiz sayıldı. 30. dakikada Aleksic skoru 2-1'e getiren golü kaydederken sarı-kırmızılılar gol öncesi faul itirazında bulundu. Serdar Gürler'in Zaniolo ile girdiği pozisyonda ayağını tehlikeli kaldırdığını savundular. Benzer bir pozisyonda Galatasaray aleyhine tehlikeli hareket çalınması tepkileri artırdı. Ayrıca 45+7'de Ömer Ali, 55. dakikada ise Lima'nın ceza sahasında topu elle kestiği gerekçesiyle Cimbom iki penaltı atışı bekledi. Ancak VAR incelemesinin ardından maç devam etti.

Buruk'tan 4 dokunuş

Okan Buruk, Adana Demirspor ile yaptıkları maçın ilk 11'inde görevlendirdiği Nelsson, Rashica ve Oliveira'yı yedeğe çekti. Buruk, sol bek Sam Adekugbe'yi ise kadroya almadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Zaniolo, Midtsjö, Kazımcan ve Kaan Ayhan'ı oynattı.

Konuşamıyorum!

Buruk: Penaltı beklediğimiz pozisyonlar vardı ama bunlarla ilgili konuşamıyorum. Disipline veriliyoruz

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Başakşehir'i tebrik eden Buruk, "Pozisyona giren bizdik ama ne pozisyonları değerlendiremedik. 2 direkten dönen, 2 sayılmayan gol vardı. Penaltı pozisyonları vardı. Bunların penaltı olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Demokratik bir ortamda değiliz. Disiplin kuruluna sevk ediliyoruz" dedi.

Yeni marş tanıtıldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yeni marşını tanıttı. Marş, Sevdana yandım yemin ederim. Senin yolun benim kaderim. Hem mutluluğum hem kederim. Yine seni severim" dizeleriyle başlıyor

Stat doldu

Süper Lig'de 45 bin ortalama ile iç sahada en fazla taraftara maçlarını oynayan takım olan Galatasaray'ı dünkü Başakşehir sınavında 30 binden fazla kişi destekledi. Hem maçın hafta içine denk gelmesi hem de yağışlı havaya rağmen Nef Stadyumu'nda tribünlerin büyük bölümü doldu. Sarı-kırmızılılar takımlarına maç boyunca tam destek verdi.

Lig maçında Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir, kupada rövanşı bırakmadı. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyen Cimbom kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu

Kırmızı gördü

Emre Belözoğlu müsabakanın 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Belözoğlu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Süper Lig'de Fatih Karagümrük maçının devre arasında da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.