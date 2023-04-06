Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Tükiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u evinde konuk edecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jesus, "Turnuvanın bu aşamada tek maç üzerinden oynanıyor olması her takımın kazanabileceğini gösteriyor. Kayserispor, iyi bir takım zor bir maç bekliyorum. Umarım turu geçen taraf biz oluruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Toparlanmak zorundayız. Camiamız bu tarz bir mağlubiyete alışkın değil. İyi gittiğimiz bir dönemde aldık mağlubiyeti. Kayserispor'un iki oyuncusu Sporting ve Benfica'da benim öğrencimdi, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.