Turkuvaz Medya’ya teşekkür etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kura çekiminde Ziraat Türkiye Kupası'nın Türkiye'yi kucaklayan yapısına vurgu yaparken, yayıncısı Turkuvaz Medya'ya da şükranlarını sundu. Başkan Büyükekşi şunları söyledi: "148 takımla başladığımız Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösteren 8 takımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. En alt ligden en üst lige kadar tüm Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Türkiye Kupası'na sponsor olan ve büyük katkılar sağlayan Ziraat Bankası bu yıl tam 160 yaşında. Federasyonumuz ise 100 yıllık koca bir çınar. 8 takımımızdan biri, şanlı Cumhuriyetimizin kuruluş yılında Ziraat Türkiye Kupası'nı alacak ve Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'na katılım hakkı kazanacak. Heyecan dorukta." "Sahalarda oynanan futbolun güzelliğinin yanı sıra centilmenlik olgusunun da ön plana çıkmasının gerekliliğini vurgulayan Büyükekşi, "Türkiye Kupası sponsorumuz olan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde, bu heyecanın canlı olarak tüm Türkiye'ye ulaşmasını sağlayan yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu'na da şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."



'4 AYDA 200 SAAT EĞİTİM VERECEĞİZ'

"VAR ile ilgili bir tespit yapmak gerekirse, geçen sezon 4 ayda sadece 2 saat eğitim veriliyordu. Önümüzdeki 4 ayda 200 saat eğitim vereceğiz. Akademi için 3-4 üniversiteyle görüşüyoruz. Hakemleri, kararlarından dolayı yargılamayalım. Hata sadece hakemler tarafından yapılmıyor. Kaleciler, golcüler de yapabiliyor. Hakemler üzerinden oyunu okumak olmuyor. Bu döngüyü değiştirmemiz lazım."



'PARA CEZASI OLARAK GERİ DÖNECEK'

"Maç bitimlerinde o heyecanla bir açıklamalar yapılıyor ki, sonradan asıl önemi anlaşılıyor. Ben birçok şeyi görüyorum. İtiraz ettikleri birçok pozisyonda itiraz ettikleri şeylerin yanlış olduğunu kendileri de görüyorlar. Başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımız kesinlikle hakemle ilgili konuşma yapmasınlar. Bu konuşmalar yarın onlara para cezası olarak geri dönecek."