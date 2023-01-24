Türkiye Kupası'nda kura heyecanı bugün!

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, bugün çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu olan Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan yayınlanacak ve TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri yer alacak.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK

Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İKİ BÜYÜK SERİBAŞI OLDU

Kura çekimine, geçen sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ile son lig şampiyonu Trabzonspor'un yanı sıra geçen sezon ligde sıralamada üstte yer alan Fenerbahçe ve Başakşehir, seribaşı olarak katılacak. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçlar sonucu tur atlayanlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finale katılmaya hak kazanacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak.

SERİBAŞI TAKIMLAR

SİVASSPOR

FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR

TRABZONSPOR

SERİBAŞI OLMAYANLAR

GALATASARAY

GAZİANTEP FK

ANKARAGÜCÜ

KAYSERİSPOR