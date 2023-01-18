Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Önce Cenk Tosun sonra Gedson Fernandes...

Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Ankaragücü'nün konuğu olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Ankaragücü maçına devam edemedi.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan siyah-beyazlı takımın golcü yıldızı, 90 dakikası 1-1 biten maçın ilk uzatma devresinde sol arka adalesindeki problem nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.



Mücadelenin ikinci uzatma devresinde, 120. dakikada ise bu kez Gedson Fernandes kendisini yere bıraktı. Fernandes'in yerine siyah beyazlı ekipte oyuna Necip Uysal dahil oldu.