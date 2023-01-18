Beşiktaş'ta çifte sakatlık! Önce Cenk Tosun sonra Gedson Fernandes...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı.

Giriş: 18.01.2023 20:16 Güncelleme: 18.01.2023 20:25

Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Ankaragücü'nün konuğu olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Ankaragücü maçına devam edemedi.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan siyah-beyazlı takımın golcü yıldızı, 90 dakikası 1-1 biten maçın ilk uzatma devresinde sol arka adalesindeki problem nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.

Mücadelenin ikinci uzatma devresinde, 120. dakikada ise bu kez Gedson Fernandes kendisini yere bıraktı. Fernandes'in yerine siyah beyazlı ekipte oyuna Necip Uysal dahil oldu.

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