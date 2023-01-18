Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Karagümrük maçı sonrası konuştu!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu sene bakıldığında Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa. Önemli hedef" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarına sonrasında rakibine 5-3 üstünlük kuran Başakşehir, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplatışında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu sene bakıldığında Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa. Önemli hedef. Kazandığımız için mutluyum. İlk yarıda son 15 dakika pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda da oyunun hakimiydik. Rakip geldiği anlarda golleri buldu ama dengemizi bozmadı. Oyuncularımız iştahı iyiydi. Son haftalarda bu iştah ve arzu beni çok mutlu ediyor. Kazanan taraf olmak güzel. 2 takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.