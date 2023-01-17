Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Alanyaspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.
Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 8 takım arasına yazdıracak.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finali hedefliyor. Alanyaspor ise zorlu rakibini yenerek kupada ilerlemek istiyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Eduardo
Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Yunus, Gomis
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.