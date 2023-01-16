Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı salı günü yapılacak 3 maçla başlayacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maç programı...

Giriş: 16.01.2023 10:03

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

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