Düello Konya'nın

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Konyaspor, 1. Lig'den Bodrumspor'u normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-2 yenerek Son 16'ya yükseldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 2016-17'nin kupa şampiyonu Konyaspor, 2. yarıda oyuna giren Bytyqi'nin pasında yine kulübeden gelen Amir'in 64'teki müthiş füzesiyle öne geçti. 83'te bu sefer Bodrum'da 2. devrede oyuna dahil olan Yekta Kurtuluş'un füzesi maçı uzatmalara taşıdı. 105'te kazanılan penaltıyı Amir gole çevirdi. 109'da Yekta yine sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi. 114'te son sözü Yasir söyledi ve Anadolu Kartalı, gol düellosunu 3-2 kazanıp Son 16'ya adını yazdırdı.