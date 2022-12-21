Alanyaspor 3-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanyaspor ile Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadeleyi uzatmalar sonucunda 3-2 kazanan Alanyaspor, son 16 turuna yükseldi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Zinedine Ferhat, 81. dakikada Ahmed Hassan ve 113. dakikada Doumbia kaydetti. Eyüpspor'un golü 9. dakikada Mete Kaan Demir'den geldi.

Giriş: 21.12.2022 19:37 Güncelleme: 21.12.2022 19:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Süper Lig ekibi Alanyaspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u ağırladı.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 kazanan Alanyaspor, son 16 turuna adını yazdırdı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Zinedine Ferhat, 81. dakikada Ahmed Hassan ve 113. dakikada Doumbia kaydetti. Eyüpspor'un golü 9. dakikada Mete Kaan Demir'den geldi.

ALANYASPOR 2 PENALTI KAÇIRDI!
Alanyaspor'da Ahmed Hassan 54 ve 78. dakikalarda penaltı atışlarından yararlanamadı.

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