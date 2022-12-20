İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK ETKİN DEĞİLDİK"

Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Oynadığımız takım belli ritmi, oyun şablonu, ön alan baskısı yapan önemli artıları olan bir takım. Kaliteli oyuncular, giren çıkanlar. Biz kendi seviyemizi biliyoruz. Bugün çok etkin değildik. Fenerbahçe'ye karşı gol bulmak da öyle kolay değil. Fenerbahçe 50 milyon dolarlık ya da euro'luk bir takım, rakamı bilmiyorum tam. Ama bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizimki de koşmalı. "

"Topa sahip olmada ciddi baskı yapıyorlar. Biz iyi çalıştık. Bizim rakibimiz tabii ki Fenerbahçe değil. Kupada ilerlemek isterdik açıkçası. Şansımız olabilirdi. Biz ligde oynayacağımız rakiplerimize karşı odaklanıyoruz. Eksiklerimiz herkes tarafından malum zaten." şeklinde ifadelere yer verdi.