Antalyaspor Manisa FK maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret | A Spor canlı ve şifresiz izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Tükiye Kupası'nda heyecan, 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Antalyaspor bu bağlamda Manisa FK ile karşı karşıya gelior. Antalyaspor - Manisa FK maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 20.12.2022 16:55

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor ve Manisa FK, kozlarını paylaşıyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan bu mücadeleyi, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ANTALYASPOR - MANİSA FK İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Floranus, Cemali, Gerxhaliu, Soner, Wright, Fedor, Fredy, Gökdeniz, Larsson, Hakan.

Manisa FK: Samet, Oktay, Ayberk, Domgjoni, Mert, Stark, Kadir Kaan, Fırat, Selim, Anıl, Mehmet.

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Manisa FK maçı 20 Aralık Salı günü saat 17:00 başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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