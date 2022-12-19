Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri belli oldu.

Giriş: 19.12.2022 13:50 Güncelleme: 19.12.2022 13:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Türkiye'nin bir numaralı kupasında 19 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Salı günü saat 21.00'de oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

13.00 Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor (Ali Palabıyık)
13.00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor (Suat Arslanboğa)
15.00 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor (Turgut Doman)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor - Manisa FK (Tugay Kaan Numanoğlu)
19.00 Başakşehir - Göztepe (Zorbay Küçük)
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor (Volkan Bayarslan)

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