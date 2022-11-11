Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası ve Şanlıurfaspor eşleşmesi yorumu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor'la eşleşen Beşiktaş'ta Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, organizasyonu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası açıklamada bulunan Erdoğan, memleketinin takımını çektiğini belirterek, "Buraya gelmeden önce kurada Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı ama kusura bakmasınlar. Onlar için zorlu bir rakip olacak. Bizim için de iyi ve karakterli bir takım. Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Bu kupayı almak istiyoruz. Bizim için en iyisi neyse, o olsun." diye konuştu.

Öte yandan, müsabaka hakemlerinin fair-play anlayışına uygun davranması gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi çok güzel konuştu. Taraftarlara mesaj verdi. 'Futbolcularımız, taraftarlarımız, fair play'e çok önem versin, umut ediyorum fair play'e dikkat edilir.' dedi. Önemli olan sadece taraftarlar, futbolcular, yöneticiler, kulüpler değil. Önemli olan hakemlerin de fair play'e çok dikkat etmesi. Hak edenin kazanması gerektiğini söyledi. Ben de aynısını söylüyorum. Hak eden kazansın. Lütfen fair play'e herkes çok dikkat etsin."