Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Serik Belediyespor, kupaya veda etti. Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak maç sonu açıklamalarda bulundu.

Giriş: 09.11.2022 23:36

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Serik Belediyespor Teknik Direktörü Cem Kavçak, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


Yedikleri erken gollerle oyundan düştüklerini belirten Cem Kavçak, "Beşiktaş'a karşı zor bir maç oynadık. Erken yediğimiz gollerle oyundan düştük. Oyunu da iki yarı olarak değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş'ın kalitesi tartışılmaz. İkinci yarıdaki değişiklikler ve oyuncuların mücadelesi bizi umutlandırdı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ligde zor bir sürece gireceğiz. Sezona geç katılmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Serik Belediyespor'un hedefi mütevazıydı. Oyuncuların gösterdiği performans bizi üstte tuttu. Zaman zaman iyi oynayıp zaman zaman kötü bir görüntü veriyoruz. Bunu 90 dakikaya yayarsak ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiririz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



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