Kartal kupada teselli peşinde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Geçen sezon çeyrek finalde Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başlayacak. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılacak 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek. Ligde son haftalarda zor günler geçiren siyah-beyazlı ekip, bugün kazanıp tur atlayarak moral bulmak amacında.



KRİTİK MÜCADELE ŞİFRESİZ A SPOR'DA

Kupa macerasına 4. turdan başlayan Beşiktaş'ın maç heyecanı A Spor'da yaşanacak. Mücadele öncesi ve sonrası yorumlar ve röportajlar ile A Spor, kupanın coşkusunu yine futbolseverlerle buluşturacak.



HAZIRLIKLAR TAMAM, TAKIM HIRS KÜPÜ

Siyah-Beyazlı takım dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Serik karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Kondisyon antrenmanı sonrası pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular ardından taktik idman yaptı. Sonrasında çift kale maç oynayan siyah beyazlılar, antrenmanı şut denemeleri ile noktaladı. Çalışma sırasında futbolcuların hırslı olması gözden kaçmadı.



'KÖTÜ BİR SÜRPRİZ İSTEMİYORUM'

Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü idman sonrası oyuncularına konuşmasını yaptı. "Beşiktaş her kupaya taliptir. Sahada buna göre hareket edin. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Kiminle oynarsak oynayalım saygı duymalısınız. Kötü bir sürpriz istemiyorum" diyerek talebelerini uyardı.



ERSİN DESTANOĞLU ELDİVEN GİYİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in bugünkü kupa karşılaşmasına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı belirtildi. Henüz forma veremediği isimleri görmek isteyen usta çalıştırıcının kalede de Ersin Destanoğlu'nu görevlendireceği kaydedildi.