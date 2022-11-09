Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı CANLI izle! (BJK - Serik canlı yayın) Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig ekibi Beşiktaş sahasında 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan 4. tur maçında hakem Turgut Doman görev yapıyor. Beşiktaş'ta hedef kazanmak ve taraftarın gönlünü almak. Serik Belediyespor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Beşiktaş - Serik Belediyespor maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Giriş: 09.11.2022 20:54 Güncelleme: 09.11.2022 21:02

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalıyor.

Geçen sezon çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek elenen Beşiktaş, 2022-2023'te kupa mücadelesine 4. eleme turundan başladı. Serik Belediyespor ise 2. turda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 ve 3. turda Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 4. turda mücadele etme hakkı yakaladı. Tek maç eleme usulüyle yapılan 4. tur mücadelesinde rakibine üstünlük sağlayan ekip, 5. tura yükselecek.

ASpor CANLI YAYIN


BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Redmond, Muleka

Serik Bld: Mehmet, Fırat, Mehmet, İsmet, Hasan Ali, Sergen, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı CANLI izle! (BJK - Serik canlı yayın) Türkiye Kupası maçı
Gaziantep FK Belediye Kütahyaspor maçı CANLI
Antalyaspor - Pendikspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
BİZE ULAŞIN