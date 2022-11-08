GALATASARAY OFSPOR MAÇI İZLE | Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Galatasaray, TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Ofspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Giriş: 08.11.2022 14:32

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, Nef Stadı'nda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk edecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 4. tur biletini aldı.

GALATASARAY - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

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