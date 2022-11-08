GALATASARAY OFSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Galatasaray - Ofspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Ofspor maçı merakla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ofspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da hedef galip gelerek üst tura yükselmek. Okan Buruk'un Ofspor karşısında forma şansı bulamayan isimlere şans vermesi bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY OFSPOR CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaşacak. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 4. tur biletini aldı.

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GALATASARAY – OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de oynanacak.



GALATASARAY – OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Ofspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası dördüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.