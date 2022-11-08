Ankaragücü - Amed Sportif: 6-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif kozlarını paylaştı. Mücadele 6-2'lik skorla Başkent ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün gollerini 7 ile 45+2. dakikada Jese Rodriguez, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28. dakikada Ghayaz Zahid, 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ve 74. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu(k.k.) ve 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Ankaragücü öne geçti. Zahid'in pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Jese, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



9'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Zahid'in pasıyla topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



28'inci dakikada Ghayas Zahid, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



45+2'nci dakikada Ankaragücü bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişe Oğuz Ceylan, pasını ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Jese'ye verdi. Jese, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



46'ncı dakikada fark 5'e çıktı. Tasos, ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-0.



74'üncü dakikada Ankaragücü bir gol daha buldu. Amed Sportif Faaliyetler savunmasının yaptığı hata sonrasında topla buluşan Şahverdi Çetin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda pasını penaltı noktasındaki Ghayas Zahid'e çıkardı. Zahid yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 6-0.



85'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, farkı 5'e düşürdü. Kullanılan köşe vuruşunda Sinan Osmanoğlu yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 6-1.



89'uncu dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Gelişen atakta Taner Gümüş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-2.

İŞTE MÜSABAKANIN GOLLERİ