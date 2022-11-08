Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Adana Demirspor evinde Nazilli Belediyespor'uağırladı. Adana Demirspor maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor'un gollerini Assombalonga kaydetti.

Konuk Nazilli Belediyespor'un gollerini, Berkay Aydoğmuş, Şükrü Kaan Kılıçaslan ve Furkan Apaydın kaydetti.



Bu sonuçla Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırdı.

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçının gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...