Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibinin sahasında oynanan mücadele 4-3'lük skorla Adana Demirspor'un lehine sonuçlandı. İşte detaylar...

Giriş: 08.11.2022 20:55 Güncelleme: 08.11.2022 21:01

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Adana Demirspor evinde Nazilli Belediyespor'uağırladı. Adana Demirspor maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor'un gollerini Assombalonga kaydetti.

Konuk Nazilli Belediyespor'un gollerini, Berkay Aydoğmuş, Şükrü Kaan Kılıçaslan ve Furkan Apaydın kaydetti.


Bu sonuçla Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırdı.

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçının gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

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