Şanlıurfaspor 3 - 0 Karaman FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Şanlıurfaspor, Karaman FK ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfaspor, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını 4. Tura yazdırdı.

Giriş: 19.10.2022 18:16

Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da kendi evinde karşılaştığı Karaman FK'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.


Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da kendi evinde Karaman FK ile karşılaştı. 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Şanlıurfaspor 43. dakikada Bünyamin Balat'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devreye de etkili başlayan ev sahibi ekip 73. dakikada Şahin Fıstıkçı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Şahin Fıstıkçı 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele sarı-yeşilli ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Şanlıurfaspor bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı. Konuk takım Karaman FK ise kupaya veda etti.

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