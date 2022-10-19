BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak maçlar - 19 Ekim Çarşamba ZTK maçları

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği ZTK maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında 'Bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanacak maçlar hangileri?' sorularını araştırıyor. İşte 19 Ekim Çarşamba 2022 günün ZTK maçları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR | 19 EKİM ÇARŞAMBA ZTK MAÇLARI

13.00 👉 Van Spor - Elazig Karakocan (A Spor)

13.00 👉 Kırklarelispor- 52 Orduspor

14:00 👉 Uşakspor - Gümüşhanespor

14:00 👉 Balıkesirspor - Ofspor

14:00 👉 1928 Bucaspor - Artvin Hopaspor

14:00 👉 Altınordu - Sapanca Genclikspor

14:00 👉 Şanlıurfaspor - Karaman

14:00 👉 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

14:00 👉 Nazilli Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor

14:00 👉 Göztepe - Karakopru Belediye SK

14:00 👉 Adanaspor - Orduspor 1967

14:00 👉 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14:00 👉 Yeni Çorumspor AŞ - Esenler Erokspor

14.00 👉 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor AS

14:00 👉 Kirsehir Belediye Spor - Iskenderunspor AS

14:00 👉 Anagold 24 Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

15:00 👉 Boluspor - Fethiyespor (A Spor)

17:00 👉 Samsunspor - Mus 1984 Musspor (A Spor)

19:00 👉 Hatayspor - Düzcespor (A Spor)

21:00 👉 Galatasaray - Kastamonuspor (A Spor)