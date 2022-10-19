Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakasında Bucaspor 1928, konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek adını rahat bir şekilde bir üst tura yazdırdı. İzmir ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle zafere ulaştı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 22 ve 39'uncu dakikada Tunç Murat, 45'inci dakikada İlhan kaydetti.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Sinan Günaydın, Adem Mazlum

BUCASPOR 1928: Alp - Yalçın Eycan, Onur, Mazlum (Dk. 46 Hasan), Abdullah, Furkan (Dk. 82 Emre), Saruhan (Dk. 61 Ege), Cuma, Recep, İlhan, Tunç Murat (Dk. 70 Erhan Şentürk)

ARTVİN HOPASPOR: Yusuf - Kerim, Berkay (Dk. 46 Baran), Onur, Barın (Dk. 46 Muhammed Çoban), Çayan, Emircan (Dk. 46 Arif), Eray (Dk. 77 Bilal), Ahmet Hakan, Muhammet Emre (Dk. 16 Fikret), Hüseyin

GOLLER: Dk. 22 ve Dk. 39 Tunç Murat, Dk. 45 İlhan (Bucaspor 1928),

SARI KARTLAR: Saruhan (Bucaspor 1928), Barın, Ahmet Hakan (Artvin Hopa)