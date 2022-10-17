Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın da sahne alacağı 3. tur maçları salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı...

Giriş: 17.10.2022 11:07

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

18 EKİM 2022 SALI

13:00 KASIMPAŞA – YENİ MERSİN İDMANYURDU | CANLI
15:00 ÇAYKUR RİZESPOR – BOYABAT 1868 SPOR | CANLI
17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR – ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | CANLI
20:30 ADANA DEMİRSPOR – ADIYAMAN FK | CANLI

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR – 52 ORDUSPOR FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
15:00 BOLUSPOR - FETHİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
17:00 YILPORT SAMSUNSPOR – MUŞ 1984 MUŞSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR – DÜZCE CAM DÜZCESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
21:00 GALATASARAY – GMG KASTAMONUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

20 EKİM 2022 PERŞEMBE

13:00 GENÇLERBİRLİĞİ – NİĞDE ANADOLU FK | CANLI
15:00 YENİ MALATYASPOR – BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | CANLI
17:30 BITEXEN GİRESUNSPOR – AMASYASPOR FK | CANLI
20:30 GAZİANTEP FK – SARIYER | CANLI

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