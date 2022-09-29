Menemenspor - Bigaspor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 17.00'de başlayan karşılaşmada Menemenspor sahasında Bigaspor'u konuk etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 geriye düşse de 3-2 kazandı ve adını 3. tura yazdırdı.

Giriş: 29.09.2022 18:55 Güncelleme: 29.09.2022 19:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları oynanıyor.

Saat 17.00'de başlayan mücadelede Menemenspor sahasında Bigaspor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 geriye düşse de 3-1 kazandı ve adını 3. tura yazdırdı.

Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri Mertcan Açıkgöz (2) ve Ekrem Kayılıbal kaydetti.

Bigaspor'un gollerini ise Burak Mete ve Fatih Deniz'den geldi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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