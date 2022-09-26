Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

İşte maç programı:

27 EYLÜL 2022 SALI

13:00 İNEGÖLSPOR - BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | CANLI

15:00 KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | CANLI

17:30 BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR - HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | CANLI

28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

13:00 GMG KASTAMONUSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | CANLI

15:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | CANLI

17:30 ŞANLIURFASPOR - KARŞIYAKA | CANLI

20:00 BURSASPOR - BOYABAT 1868 SPOR | CANLI

29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

14:00 DİYARBEKİR SPOR A.Ş. - KARS 36 SPOR | CANLI

17:00 MENEMEN FK - BİGASPOR | CANLI

20:00 ESKİŞEHİRSPOR - MUŞ 1984 MUŞSPOR | CANLI