Müthiş geri dönüş

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme turu heyecanı dün oynanan 6 maçla sona erdi. Günün en heyecanlı karşılaşması 3. Lig 3 Grup takımı Niğde ile 2 Grup'tan Kahramanmaraş arasında oynandı. Maraş ekibi, 3'te Furkan ve 5'te Mehmet Han'ın golleriyle 2-0'ı buldu. Ardından Niğde'nin müthiş geri dönüşü vardı. 33'te Harun, 56'da Murat ve 90'da Umut, sarıkırmızılıları 3-2'lik galibiyetle 2. Tura taşıdı. Maçta Kahramanmaraş 2-1 öndeyken Murat'ın attığı golde elini kullanmasını orta hakem Hamit Basık görmedi. Kahramanmaraş tarafı uzun süre itiraz ederken sonuç değişmedi.

ÇATALCA, EDİRNE'Yİ 4 GOLLE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün diğer maçlarında Çatalcaspor, evinde Edirnespor'u 4-1 yenerek tur atladı. Diğer sonuçlar şöyle: M.Fosfat- Bitlis (Ertelendi), Nevşehir Bld.-Yozgatspor (3-1), Karaman-Burdur (2-0), Çankırı-Boyabat (0-4).