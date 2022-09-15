Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tura son 6 bilet

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu heyecanı bugün oynanacak 6 maçla sona erecek. Niğde-Kahramanmaraş ve Çatalca-Edirne maçları A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Giriş: 15.09.2022 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme turu bugün oynanacak 6 maçla sona erecek. 1. Eleme turunda 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda bugün saat 13.00'te Niğde Anadolu- Kahramanmaraşspor ve saat 15.45'te Çatalcaspor- Edirnespor karşılaşmaları A Spor'dan yayınlanacak.

GÜNÜN MAÇLARI:

13.00 Niğde And. FK-K.Maraş A SPOR
14.30 M.Fosfat-B.Özgüzeldere
15.00 Nevşehir Bld.-Yozgatspor 1959
15.00 Karaman FK-Burdur MAE Üni.
15.00 1074 Çankırı-Boyabat 1868
15.45 Çatalca-Edirnespor A SPOR

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