Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLER İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15 Eylül Perşembe günü, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Niğde Anadolu - Kahramanmaraş maçı oynandı. Niğde Anadolu FK, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 15.09.2022 14:56

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Eleme maçında Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor'un 3-2 mağlup etti.

Bu skorla turlayan, Niğde Anadolu FK oldu.

Maçın gollerini ce özetini haberimizde bulabilirsiniz...

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