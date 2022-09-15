Niğde Anadolu FK - Kahramanmaraşspor: 3-2 | MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLER İZLE
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15 Eylül Perşembe günü, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Niğde Anadolu - Kahramanmaraş maçı oynandı. Niğde Anadolu FK, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...
Giriş: 15.09.2022
14:56
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Eleme maçında Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor'un 3-2 mağlup etti.
Bu skorla turlayan, Niğde Anadolu FK oldu.
Maçın gollerini ce özetini haberimizde bulabilirsiniz...