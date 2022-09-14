Kars 36 Spor Ardahan'ı aştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bölgesel Amatör Lig'deki Doğu Anadolu Bölgesi'nin iki takımı Serhat Ardahanspor ve Kars 36 Spor, kozlarını Ardahan'da paylaştı. Maça hızlı başlayan Kars ekibi, 9'da Ümit Akın, 19'da Yusuf Bayram ve 33'te Muhammed Furkan'la 3-0'ı buldu. Ardahan kalecisi Ali Eren, ilk iki golde de büyük hatalar yaptı. 42'de bu sefer Kars kalecisi Fatih'in büyük hatasında elinden kaçırdığı topu Ayhan filelere gönderdi. 45'te bir kez daha sahne alan Muhammed Furkan, devre skorunu belirledi: 2-4. İkinci yarının 52. dakikasında iki takım oyuncuları büyük bir gerginlik yaşadı. İtişmeler kakışmalar esnasında Kars'tan bir oyuncu yerde kaldı. Yaşanan olayların ardından kırmızı gören Ardahan'dan Erhan Çınar daha da sinirlenip yerdeki oyuncunun kafasına tekme attı. Erhan, oyun alanını terk ederken başka bir oyuncuya daha yumruk attı. Polis müdahalesinden sonra oyun kaldığı yerden devam etti. 80'de de Aykut kırmızı görüp takımını 9 kişi bıraktı. Ardahan, 85'te Ferhat'ın penaltıdan golüyle skoru 4-2 yaptı ancak elenmekten kurtulamadı.