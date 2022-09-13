Bigaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Bigaspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bigaspor ile Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BİGASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bigaspor - Akhisar maçı 13 Eylül Salı günü saat 15.45'te oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

