Bigaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleri başlıyor. Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Bigaspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bigaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 13.09.2022 11:00 Güncelleme: 13.09.2022 11:00

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Bigaspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bigaspor ile Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BİGASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bigaspor - Akhisar maçı 13 Eylül Salı günü saat 15.45'te oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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