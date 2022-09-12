Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı A Spor'da!

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İşte detaylar...

Giriş: 12.09.2022 11:59

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor... Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

13 EYLÜL 2022 SALI

13:00 SERHAT ARDAHAN SPOR – KARS 36 SPOR - CANLI
15:45 BİGASPOR - AKHİSARSPOR - CANLI

14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

15:45 BERGAMA BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA - CANLI
19:00 ESKİŞEHİRSPOR - GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK - CANLI

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

13:00 NİĞDE ANADOLU FK - YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. - CANLI
15:45 ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR - CANLI

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