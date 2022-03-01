Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı start aldı. Çeyrek finallerin ilk maçında Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta rakibine üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıracak.





🔎TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırladığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı saat 20.30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny.

ANTALYASPOR: Sousa, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Güray, Ribeiro, Fernando, Mehmedi, Doğukan, Ndao, Adriano

🎯FIRTINA'DA HEDEF ÇİFTE KUPA

2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor. Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

🏆DAHA ÖNCE 9 KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak istiyor. Fırtına ayrıca, kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele ediyor.