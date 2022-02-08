SPOR HABERİ - Fenerbahçe-Kayserispor maçının kahramanı Ramazan Civelek: Hedefimiz kupayı almak

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ağırladığı Kayserispor'a uzatma dakikalarında yediği gol sonucu mağlup olurken kupanın dışında kaldı. Kayserispor'a turu getiren golü kaydeden eski Fenerbahçeli Ramazan Civelek maç sonu açıklamalarda bulundu. Civelek açıklamasında "Fenerbahçe altyapısından yetiştim ama nerede ekmek yediğin önemli. Hedefimiz kupayı almak." ifadelerini kullandı.

Giriş: 08.02.2022 23:03 Güncelleme: 08.02.2022 23:14

İşte Ramazan Civelek'in o açıklamaları...

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 45 dakika 10 kişi oynadığımız bir maçta son dakika golüyle galip gelmemiz mutluluk verici. Burada lig maçında son dakikada yaptırdığım şanssız bir penaltı olmuştu. Çok üzülmüştüm. Allah çok büyük.

Topun başına geçecek belki son isimdim. Takım arkadaşlarım bana inandı. Şut çektim, rakibe çarpıp gol oldu. Fenerbahçe altyapısından yetiştim ama nerede ekmek yediğin önemli. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yaptım. Hedefimiz kupayı almak.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası İsmail Kartal: Futbolun adaleti tecelli etmedi | Ziraat Türkiye Kupası maçı
Fenerbahçe taraftarından maç sonu tepki! İşte o anlar
SPOR HABERİ - Fenerbahçe-Kayserispor maçının kahramanı Ramazan Civelek: Hedefimiz kupayı almak
SPOR HABERİ - İşte Fenerbahçe'yi kupa dışına iten gol! 90+4'te frikikten...
Fenerbahçe - Kayserispor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Kayserispor şoku! Uzatmalarda yıkıldı
BİZE ULAŞIN