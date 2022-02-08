SPOR HABERİ - Fenerbahçe-Kayserispor maçının kahramanı Ramazan Civelek: Hedefimiz kupayı almak

İşte Ramazan Civelek'in o açıklamaları...

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 45 dakika 10 kişi oynadığımız bir maçta son dakika golüyle galip gelmemiz mutluluk verici. Burada lig maçında son dakikada yaptırdığım şanssız bir penaltı olmuştu. Çok üzülmüştüm. Allah çok büyük.

Topun başına geçecek belki son isimdim. Takım arkadaşlarım bana inandı. Şut çektim, rakibe çarpıp gol oldu. Fenerbahçe altyapısından yetiştim ama nerede ekmek yediğin önemli. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yaptım. Hedefimiz kupayı almak.