Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Gaziantep FK!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. İki Süper Lig ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Giriş: 08.02.2022 16:31 Güncelleme: 08.02.2022 16:45

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazanarak, kupada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Gaziantep'e turu getiren golleri 42'de Joao Figueiredo ile 81'de Alexandru Maxim (pen.) kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golü ise 31'de Ben Ouannes'tan geldi.

Kasımpaşa'da 79. dakikada penaltıya sebep olan Ben Ouannes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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