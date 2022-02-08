Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha



KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Maçın tüm detayları fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HAKEM ARDA KARDEŞLER!

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.