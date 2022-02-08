Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ikinci maçında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ali Şasnalan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 08.02.2022 17:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün ikinci maçında ise Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u konuk ediyor.

Fatih Karagümrük-Konyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.


FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Ahmed Musa, Karamoh, Jimmy Durmaz

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Konyaspor karşılaşması saat 17.30'dan itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

EN SON HABERLER

Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı izle
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Gaziantep FK!
Harun Tekin'den büyük hata!
Kayserispor'da Fenebahçe maçı öncesi corona şoku! 3 isim pozitif
Hatayspor Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek
BİZE ULAŞIN