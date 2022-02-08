Fatih Karagümrük-Konyaspor: 5-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ikinci maçında Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 4-4 eşitlikle sonuçlanırken, uzatma dakikalarında gülen taraf 5-4'lük skorla Karagümrük oldu. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Giriş: 08.02.2022 20:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ikinci maçında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yaptı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin normal süresi 4-4 eşitliklie tamamlanırken, mücadele uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda gülen taraf 5-4'lük skorla ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu.

Ev sahibi ekibin golleri Levent Mercan, Ahmed Musa,Fabio Borini'den (2) ve Emre Mor'dan geldi. Konyaspor'un gollerini Koka (2), Oğulcan Ülgün ve Musa kaydetti.

Bu skorla çeyrek final biletinin sahibi de Fatih Karagümrük oldu.

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