Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ikinci maçında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yaptı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin normal süresi 4-4 eşitliklie tamamlanırken, mücadele uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda gülen taraf 5-4'lük skorla ev sahibi ekip Fatih Karagümrük oldu.

Ev sahibi ekibin golleri Levent Mercan, Ahmed Musa,Fabio Borini'den (2) ve Emre Mor'dan geldi. Konyaspor'un gollerini Koka (2), Oğulcan Ülgün ve Musa kaydetti.

Bu skorla çeyrek final biletinin sahibi de Fatih Karagümrük oldu.