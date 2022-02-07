Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip ‪Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Şubat Salı günü saat 14.30'da başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş: 07.02.2022 13:02

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Gaziantep FK karşılaşması 8 Şubat Salı günü saat 14.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

Kasımpaşa'da tedavisi devam eden Jeffrey Bruma'nın yarın oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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