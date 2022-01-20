SON DAKİKA - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu fikstürü belli oldu!

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu müsabakaları ile sürüyor. 8 Şubat'ta başlayacak son 16 turu mücadelelerinin fikstürü de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 20.01.2022 14:46 Güncelleme: 20.01.2022 15:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz sürüyor. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turuna adını yazdırmayı başarmıştı.

Son 16 turununn oynanmasına az bir süre kala TFF'den yapılan açıklamayla fikstür de belli oldu. Buna göre son 16 turunda perde 8 Şubat Salı günü 14.30'da Kasımpaşa Gaziantep FK ile açılırken, 10 Şubat Perşembe günü 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş-Göztepe maçı ile kapanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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