SON DAKİKA - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu fikstürü belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam gaz sürüyor. 4 büyüklerden Galatasaray'ın erken veda ettiği kupada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor son 16 turuna adını yazdırmayı başarmıştı.
Son 16 turununn oynanmasına az bir süre kala TFF'den yapılan açıklamayla fikstür de belli oldu. Buna göre son 16 turunda perde 8 Şubat Salı günü 14.30'da Kasımpaşa Gaziantep FK ile açılırken, 10 Şubat Perşembe günü 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş-Göztepe maçı ile kapanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:
8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe