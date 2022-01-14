Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı yaşanacak!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, bugün yapılacak. TFF'nin açıklamasına göre; Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak penaltılar sonucunda Galatasaray'ı eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor ile Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakan yine 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, son 16 turuna alt liglerden katılan iki takım olarak çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.