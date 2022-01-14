Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı yaşanacak!

Son dakika spor haberi... Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye Kupası’nda Son 16 turu kura çekimi bugün saat 11.30’da yapılacak. Seri başı sistemine göre gerçekleştirilecek kura, A Spor’dan yayınlanacak. İşte detaylar...

Giriş: 14.01.2022 06:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, bugün yapılacak. TFF'nin açıklamasına göre; Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak penaltılar sonucunda Galatasaray'ı eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor ile Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakan yine 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, son 16 turuna alt liglerden katılan iki takım olarak çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı A Spor'da yaşanacak!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi ne zaman? Son 16 turu maçları hangi tarihlerde oynanacak?
Rıza Çalımbay'dan Ziraat Türkiye Kupası sözleri! "Hedefimiz..."
Beşiktaş 1-0 Altay | MAÇ ÖZETİ
Son 16 maçları 8-9-10 Şubat'ta
BİZE ULAŞIN